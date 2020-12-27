В Усть-Абаканском районе Хакасии на территории разреза «Черногорский» произошел пожар, которому присвоен повышенный ранг. Эту информацию подтвердили КП-Красноярск в ГУ МЧС по республике Хакасия.Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 18.22 по местному времени 27 декабря. Прибывшие на место ЧП пожарные присвоили ему повышенный ранг. Сейчас на месте работают 12 единиц техники, привлечено 38 сотрудников МЧС. В момент возгорания людей в здании не было.- Загорелся утеплитель перекрытия крыши. Погибших и пострадавших нет. В момент возгорания в здании людей не было, - рассказали в ГУ МЧС по Хакасии.Напомним, 15 декабря на разрезе «Черногорский» в ангаре, где стояли тепловозы вспыхнул пожар. 12 сотрудников успели эвакуироваться сами, один пропал. Позже при тушении огня спасатели нашли его тело. Еще один мужчина получил серьезные травмы, у него ожоги 50% поверхности тела. Как выяснилось позже, пожар 15 декабря 2020 года произошел на территории частной компании, арендующей площадку. Сотрудники ремонтировали один из локомотивов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Один пропал, 11 спаслись: крупный пожар вспыхнул на угольном разрезе ХакасииОгонь распространялся стремительно, скоро ангар полыхал. 15 декабря там работали люди. Когда помещение начало наполняться дымом, 11 сотрудников побежали к выходу, успели эвакуироваться самостоятельно.(Подробности)