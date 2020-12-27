В Красноярске сделали огромную елку из 150 автомобилей. Флешбом прошел на одной из парковок города, на острове Татышев. Автолюбителей не испугал даже сильный мороз. К слову, участвуют красноярцы в подобных мероприятиях уже не первый год.Флешмоб назвали символически «Елка из авто». Сообщения о необычной акции уже разлетаются в соцсетях и собирают комментарии пользователей. Одни, как полагается, не до конца довольны увиденным и дают советы вроде «аварийку бы еще включили», другие просто хвалят участников за творческий подход.Сами участники поделились своими впечатлениями в аккаунте «Автокайф» в Instagram:- Это было круто и холодно, но мы это сделали.- Отморозили все, но смогли.- Было трудно, но мы держались как могли.- Впечатления не передать.- Кто молодцы? Мы молодцы!Напомним, в Красноярске сейчас погода, не располагающая к прогулкам. На улице очень холодно, дневные температуры ниже минус 30 градусов. Однако это обстоятельство не остановило горожан, которые в едином порыве решили, во что бы то ни стало поздравить земляков с наступающим праздником.Как отмечают авторы сообщения о флешмобе, автолюбители не первый раз участвуют во всероссийской акции. Например, в прошлом году новогоднее дерево собрали из менее, чем сотни машин.