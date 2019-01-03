Снежинка-2019: водители устроили новогодний флэшмоб в Красноярском крае

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:52:43+03:00

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Светящаяся снежинка, а под ней горит число 2019! Новогодний флэшмоб «Северное автосияние» устроили на Таймыре в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону:

- Больше 50 активистов на 27 различных автомобилях приняли в нем участие. При поддержке госавтоиспекторов провели флешмоб. На большой площадке выстроили из авто снежинку и цифры наступающего года. А в финале запустили красочный фейерверк.

Получилось очень эффектно.

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