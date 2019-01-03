2019-01-03T13:52:43+03:00
Общество

Снежинка-2019: водители устроили новогодний флэшмоб в Красноярском крае

Получилось эффектно
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Водители устроили новогодний флэшмоб в Красноярском крае. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.Водители устроили новогодний флэшмоб в Красноярском крае. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
Изменить размер текста:

Светящаяся снежинка, а под ней горит число 2019! Новогодний флэшмоб «Северное автосияние» устроили на Таймыре в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону:

- Больше 50 активистов на 27 различных автомобилях приняли в нем участие. При поддержке госавтоиспекторов провели флешмоб. На большой площадке выстроили из авто снежинку и цифры наступающего года. А в финале запустили красочный фейерверк.

Получилось очень эффектно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот это ёлка! Рыбинские автомобилисты устроили крутой новогодний флешмоб

В первый день первого месяца зимы рыбинские автолюбители устроили масштабный новогодний флешмоб. Гигантскую светящуюся елку из 66 машин «нарисовали» на парковке около «Сатурна». (Подробности) .

В Екатеринбурге автомобилисты выстроили огромную елку из 213 машин

В ночь на 23 декабря в Екатеринбурге уже второй год проходит флешмоб - сотни автомобилистов выстраиваются в фигуру праздничной ели. АвтоЕлка уже стала традицией для уральских водителей - здесь они забывают про передряги, творящиеся на дорогах круглый год, и вместе с друзьями, семьями веселятся, празднуют Новый год. А после дарят городу видеопоздравление. Поистине доброе и зрелищное. Зажигаются огни, мерцают фары, и площадка рядом с Екатеринбург-ЭКСПО превращается в чудесную сказку. (Подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое детей пострадали в аварии на трассе Красноярского края
«Это не шутки, подрезала маршрутку»: после маневра BMW автобус вынесло на тротуар
Завтра туристические центры на Столбах откроются после новогодних праздников
Спецавтомобиль попал в серьезное ДТП в Красноярске
Больше тысячи жалоб приняла служба 005 в первые дни нового года
Хозяин, отзовись! В Красноярске сбитого машиной домашнего пса выручил прохожий
Морозы под -30 возвращаются в Красноярск
Кольцо с руки жительницы Красноярского края пришлось снимать спасателям
Верните друга! В Красноярске пропала собака-спасатель, помогающая в поисках людей
ФСБ предложила на время Универсиады запретить продажу оружия и митинги в Красноярске
Мэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожан
Краевые власти собираются поставить на контроль работу регоператоров по вывозу мусора
Из-за аварии жители «Энергетиков» на весь день остались без холодной воды