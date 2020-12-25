Как глубокое (?) декольте рассорило двух крупных чиновников... Далеко за пределы республики вышел скандал в Госсобрании Якутии: там один из депутатов прилюдно отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких за якобы обнажающий грудь наряд. Их перепалку растиражировали СМИ, она, разумеется, попала на видео. И вуаля: историю о министерском декольте, досадно мешающем работе, поручили проверять мандатной и регламентной комиссии.А начиналось все вполне буднично, невинно. В Госсобрании шла видеотрансляция совещания о запрете на торговлю энергетиками. Подключиться и ознакомиться с мнениями спикеров мог любой. И вот слово взяла Ирина Высоких, молодая женщина-министр, зачитала доклад. Но тут послышалась неожиданная реплика депутата от КПРФ Петра Аммосова.Не по теме, а, так сказать, по форме. «Одно замечание, - протянул Петр Револьдович. - Наверно, не в ваш адрес, а тем людям, которые следят за этикой госслужащего, который занимает высокую должность в качестве министра предпринимательства. Я сегодня смотрел, как мужчина… не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за этим. Как мужчине красиво, но надо за нами наблюдать».Понятно, такие нравоучения вряд ли бы кому-то понравились. Тем более откровенным декольте назвать сложно – все в рамках приличия. «Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами», - сухо парировала министр.Предсказуемо, но дело даже не в этом. А в том, как высказались на этот счет коллеги. Словесную пикировку прервал председатель Госсобрания Петр Гоголев, отрезав: «Комментировать народных депутатов права у вас нет». И пообещал: будет жаловаться руководству министра. Впрочем, согласны с ним оказались не все. Нашлись и те, кто извинился перед Ириной Высоких – от имени коллег.ДОСЛОВНО«Председатель Государственного Собрания Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии, - на следующий день отписался в своем фейсбуке Чокуур Гаврильев, пресс-секретарь Госсобрания. - Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо».СОЦСЕТИ- Он же юрист – переобулся мигом, - тут же отозвались пользователи.- Дал заднюю.- Ходить вам, бабоньки, на работу в мундирах. А жаль…- Суть упрека к министру несостоятельна. Ее внешний вид вполне соответствует корпоративной этике.А вы как думаете?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я вас не слушал, я смотрел на ваше тело». В Якутии депутата отвлекло от государственных дел декольте министраСкандал может случиться в любом месте. Даже при обсуждении новых законов. Что и произошло в Якутске на заседании Госсобрания, посвященного проекту закона, запрещающего розничную торговлю энергетиками. Совещание проходило в формате видеоконференции максимально открыто, с трансляцией в интернете и послушать и посмотреть могли все желающие. Эх, знали бы они, что пропустили! (подробнее).