Скандал может случиться в любом месте. Даже при обсуждении новых законов. Что и произошло в Якутске на заседании Госсобрания, посвященного проекту закона, запрещающего розничную торговлю энергетиками.Совещание проходило в формате видеоконференции максимально открыто, с трансляцией в интернете и послушать и посмотреть могли все желающие. Эх, знали бы они, что пропустили! Точнее, не пропустили, потому что «Комсомольская правда»-Красноярск и процитирует, и покажет перепалку депутата и министра.Вот как это было.После доклада якутского министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины Высоких слово взял депутат от КПРФ Петр Аммосов: «Еще одно замечание. Наверно, не в ваш адрес, а тем людям, которые следят за этикой госслужащего, который занимает высокую должность в качестве министра предпринимательства. Я сегодня смотрел, как мужчина… не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за этим. Как мужчине красиво, но надо за нами наблюдать».Ирина Высоких молчать не стала: «Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами».Вмешался в перепалку и председатель Госсобрания Петр Гоголев. Но заступился не за министра, а своего коллегу. «Комментировать народных депутатов права у вас нет», — сказал он и добавил, что пожалуется ее начальству. Другой народный избранник Виктор Федоров не увидел нарушения дресс-кода и от имени части коллег принес извинения Ирине Высоких. Яркий фрагмент заседания мгновенно разлетелся по социальным сетям. А что там, кстати, с розничной торговлей? Да уже бог его знает...