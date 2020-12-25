Красноярская магистраль приготовила всем красноярцам, пассажирам и гостям города сразу два новогодних подарка.Светящаяся инсталляция «Сказочная новогодняя площадь» открылась на территории вокзального комплекса станции Красноярск. Это композиция из 25-ти объемных светящихся фигур, каждая отображает какой-либо из самых известных символов Нового года – «Ёлочка», «Олени», «Подарок-сюрприз».Фигуры установлены на всей территории привокзальной площади. К ним ведут две сказочные арки, расположенные со стороны вокзала. Таким образом, пассажиры и посетители вокзала станции Красноярск сразу оказываются внутри своеобразного праздничного бульвара.Подсветка фигур включается автоматически с наступлением вечернего времени. Ожидается, что «Сказочная новогодняя площадь» станет местом для красивых фото на фоне сияющих праздничных символов.Еще один праздничный сюрприз от железнодорожников - светящаяся городская электричка. Она будет курсировать по краевому центру и до Дивногорска в течение всех новогодних каникул, создавая хорошее настроение пассажирам.В будние дни отправление новогодней электрички с железнодорожного вокзала Красноярска в 6:55 и в 16:33. Маршрут проходит через станции Бугач, Красноярск - Серверный, Базаиха. В выходные дни новогодний электропоезд отправится с главной станции города в 04:34, в 07:25, в 09:09, в 17:50 по маршрутам до Дивногорска и Красноярска - Северного.