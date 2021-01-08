По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 8 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 49068 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 318 человек, выздоровели 400, умерли 13 пациентов.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1711,9. Темп прироста за сутки – 0,7 процентов.Под медицинским наблюдением на дому находится 7646 контактных человек (+337 за последние сутки, снято с наблюдения – 529).Проведено тестов на коронавирус всего 2110405 (+3168 за последние сутки).- Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 8 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших значительно превысило количество заболевших. Край перешел порог в 49 тысяч инфицированных и 44 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.Тем временем в Советском районе провели рейд по детским игровым площадкам в торговых центрах. Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией с 1 по 10 января их работа приостановлена.- Специалисты отмечают, что предприниматели добросовестно соблюдают превентивные меры, понимая все риски для здоровья маленьких посетителей и их родителей, - сообщили в оперштабе. - Для того, чтобы не вызывать сомнений, некоторые площадки даже опломбировали свои входы.Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Полицейские и специалисты районных администраций регулярно проводят рейды по ТЦ и заведениям. Нарушителям грозит административная ответственность: штрафы для физических лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.