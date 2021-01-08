Красноярский край во время новогодних праздников сковало крепкими морозами. И вот на выходных синоптики пообещали долгожданное потепление.По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 8 января в Красноярске температура воздуха около -23 градусов. Малооблачно, без осадков, ветер переменный 2-7 метра в секунду. По центральным и южным районам Красноярского края ожидается -30, -35 градусов, ночью местами до -39 градусов. На дорогах гололедица.Расскажем, каковы предварительные прогнозы красноярского Гидрометцентра на ближайшие дни.В субботу, 9 января, в светлое время суток будет -17 днем и столько же ночь. Пойдет снег.В воскресенье, 10 января, потеплеет до -11 градусов, снегопад продолжится. Ночью -14 градусов.В понедельник все еще будет тепло. 11 января столбики уличных термометров будут показывать -13 градусов в дневные часы, ночью уже -28 градусов. Все еще снежно.Во вторник, 12 января, снегопад прекратится. Днем ожидается до -26 градусов, в ночные часы -34. Снегопад прекратится.Какая погода ожидает нас на Старый Новый год? Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 13 января днем будет -27 градусов, ночью -29. Небо ясное.В четверг, 14 января, морозы ослабят свою хватку. В светлое время суток -20 градусов днем, снова пойдет снег.