По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 8 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 49068 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 318 человек, выздоровели 400, умерли 13 пациентов.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1711,9. Темп прироста за сутки – 0,7 процентов.Под медицинским наблюдением на дому находится 7646 контактных человек (+337 за последние сутки, снято с наблюдения – 529).Проведено тестов на коронавирус всего 2110405 (+3168 за последние сутки).- Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 8 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших значительно превысило количество заболевших. Край перешел порог в 49 тысяч инфицированных и 44 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.Тем временем в оперштабе напомнили, что нужно надевать маску нужно при каждом выходе из дома и рассказали, как правильно выбрать антисептик (он поможет, если нет возможности вымыть руки с мылом).- Используйте антисептик с широким спектром действия, он с большей вероятностью уничтожит не только бактерии, но и вирусы.- Читайте инструкцию, чтобы понять, каких возбудителей средство уничтожает.- В состав эффективного антисептика должно входить не менее 60–80 процентов изопропилового или этилового спирта.Как правильно использовать антисептик? Его нужно потереть между ладонями до полного высыхания, не менее 30 секунд. Не забудьте обрабатывать кожу между пальцами, кончики пальцев. Некоторые антисептики рекомендуется использовать трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.