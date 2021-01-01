В Красноярске с 2021 года вводится новая традиция. Теперь ежедневно в полдень главные городские час будут исполнять гимн России. Об этом в своем instagram сообщил мэр Сергей Еремин.Напомним, до этого момента о наступлении полудня извещал выстрел пушки на Караульной горе. Не всем это нравилось. Больше всего от грохота пушки страдали жители Покровки. И вот в декабре 2019 года гаубицу убрали. Причина – требуется ремонт. И вот стало известно, что пушка исправна, но на прежнее место не вернется. Раньше снаряды привозили из Каменки, теперь пункт закрыт. Возить их из других частей нерентабельно.Приживется ли новая традиция, время покажет. Одни уже заранее готовы затыкать уши: «Как эти выстрелы надоели, а сейчас еще и музыку добавят!». Другие же скучают по полуденному грохоту и с оптимизмом восприняли новость о нововведении: «Хоть что-то!».«Комсомольская правда» - Красноярск напоминают, что в преддверии 2021 года в краевом центре заложили еще одну традицию - Торжественное поднятие флага города. Его будут поднимать по календарю в определенные дни.- Определено 9 дат, когда представители от каждого района с честью будут принимать в этом событии участие, - сообщил Сергей Еремин. - Уверен, вы меня поддержите: когда в семье приумножаются традиции – значит, она крепка и дружна. Я счастлив, что такой семьей мы по праву можем и должны считать всех нас! Пусть Торжественное поднятие флага города в честь разных поколений горожан напоминает всем нам: когда мы вместе – по плечу любые сложности, досягаемы любые цели!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыстрелы в полдень отменяются: пушку на Караульную гору в Красноярске не вернутМногие красноярцы привыкли сверять часы с полуденными выстрелами на Караульной горе. В прошлом году ее убрали, отправили на ремонт в учебно-боевую базу СФУ. В начале этого года гаубицу починили, но назад не вернули из-за ужесточения требований к хранению боеприпасов. После взрывов под Ачинском в августе 2019 года военные приняли решение об усилении требований безопасности. Тогда пушка перекочевала на учебно-полевую базу. Но в мэрии пообещали сделать все, чтобы вернуть ее на гору (подробнее).