По последним данным специалистов краевого Управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано всего 46833 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 320, выписались из стационаров 400 человек, умерли 20 пациентов.В краевом центре за сутки 79 заболевших. На втором месте по количеству заразившихся Ачинск – 27 жителей. В Лесосибирске – 19 человек, в Дивногорске – 14.Темп прироста за сутки – 0,7 процентов.Под медицинским наблюдением на дому всего 8402 контактных человека (+490 человек за последние сутки, а снято в наблюдения – 801).Проведено тестов на коронавирус всего 2088721 (+8530 за последние сутки).- Красноярский край сегодня поднялся на одну позицию в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 14 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших по-прежнему значительно выше количества инфицированных.А В ЭТО ВРЕМЯВ Хакасии по данным правительства республики на 1 января подтверждено 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,7 процентов.Всего зарегистрировано 17 680 случаев заболевания, в том числе 1 389 среди детей. Всего выздоровели 14 846 человек. Подтверждено 248 летальных случаев, из них в возрасте старше 65 лет – 181 пациентов.Из 17 680 случаев COVID-19 по клиническому течению заболевания:- бессимптомные формы - 24,9 процентов;- ОРВИ – 57,1 процент;- внебольничные пневмонии – 18 процентов.