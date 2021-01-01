По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 1 января 2021 года в Красноярском крае за все время 46 513 подтвержденных диагноза (+321 за сутки). Выздоровели 41 100 человек (+496 за сутки). Умерли 1705 пациентов (+21 за сутки).Темп прироста за сутки – 0,7 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 2 080 191(+9584 за последние сутки).Под наблюдением 8713 человек (+683 новых за сутки, снято с наблюдения – 751).- Край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 15 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.В пресс-службе министерства здравоохранения региона добавили, что в крае развернуто 5437 койки (в краевом центре – 2774). Это данные от 29 декабря 2020 года. Динамика снижения коечного фонда за неделю - 10,5 процентов, занятость коечного фонда составляет – 64,56 процентов.Кислородом обеспечены 3072 койки, в том числе в медицинских организациях размещено 694 аппарата ИВЛ (100 процентов от норматива). Загруженность коек с кислородом 56,9 процентов. На аппаратах ИВЛ находится 141 пациент, из них 84 в Красноярске.Развернуто 19 амбулаторных КТ центров (7 в Красноярске и Красноярской агломерации, в территориях – 12).В среднем в сутки проводят около 400 исследований КТ (всего за эпидемию проведено около 15 тысяч).Также в регионе работает 14 лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19, в которых проводят около 18,2 тысяч исследований в сутки (всего же с начала пандемии - 2 056 789 исследований).