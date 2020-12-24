23 декабря дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе Красноярска стая собак напала на 9-летнюю девочку.Сегодня в ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия начали проверку по этому факту. Хотя заявления от пострадавших не поступало, поводом стали сообщения в СМИ.Девочку спас случай и неравнодушные люди. Когда на нее напали собаки, на улице никого не было. Страшную картину увидели медсестры дома ребенка на улице Шевченко, которые тут же побежали на помощь, а еще остановился и вышел из машины мужчина. Девочка лежала на земле и уже не двигалась, а собаки ее терзали. Спасители отогнали собак и вызвали скорую помощь.Будут ли установлены виновные, покажет следовательская проверка. Ситуация с собаками сложная: одним их жалко, другие выступают за безопасность.