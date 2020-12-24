На пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» в Красноярске заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по краю Александр Антонов рассказал, как следует выбирать пиротехнику на праздники, а главное - успокоил всех любителей пикников: жарить шашлыки на дачных участках можно (после вступления в силу нового закона), но необходимо выполнять ряд простых правил.Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу новые правила противопожарного режима. В них – серьезные ограничения в отношении всего, что касается открытого огня. А к таковому относятся и мангалы.Итак.Где, как и что можно жечьЗаконодательство позволяет разводить открытый огонь. Но по правилам: в 50 метрах от зданий и сооружений, в 100 до хвойных лесов, и в 30 до лиственных. Также рядом не должно быть никаких быстро воспламеняющихся средств. Если все условия соблюдены, разводите костер. Также законом предписано, что разводить открытый огонь можно в металлических конструкциях, проще говоря, мангалах или бочках.Если есть твердая площадка, на которой стоит металлическая бочка и в ней разводится костер или что-то сжигается, то все расстояния можно сокращать вдвое. Для приготовления пищи, если используется мангал или жаровня, то до зданий и построек расстояние может быть 5 метров.Также стоит учитывать и ветер при разведении костра. Если порывы более 10 метров в секунду, разводить костры на открытой местности запрещено.Какие санкции предусмотрены?Все штрафы распространяются на несколько категорий лиц: рядовые граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для каждой группы своя группа штрафов. По кодексу об административных нарушениях, для граждан за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 2000 рублей до 3000. Если мы говорим про должностных лиц, то от 6000 рублей до 15000 рублей, если вы индивидуальный предприниматель, то от 20000 рублей до 30000 рублей. Если юридическое лицо, то от 150 тысяч рублей до 200 тысяч.Но есть оговорка, если на территории региона действует особый противопожарный режим, режим ЧС. Такое чаще всего бывает во время крупных лесных пожаров, то тут штрафы в разы выше. Для обычных людей это будет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц от 15 тысяч рублей до 30 тысяч. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить до 40 тысяч.Кто должен следить за исполнением закона?- Конечно, всех за руку мы не поймаем, поэтому сейчас проводится обширная профилактическая работа, мы активно говорим про это в СМИ. Рассказываем людям, что можно, а что нельзя, как разжигать костры. Также планируем проводить рейды – и вот тут велика перспектива получить штраф. Как только мы понимаем, что есть высокая опасность возникновения пожаров в дачных обществах, мы начинаем общаться с населением. Сотрудники МЧС проходят по дачным обществам. Все получают памятки о существующих правилах.КСТАТИНакануне праздников все острее стоит тема с фейерверками. В новогоднюю ночь в небо полетят тысячи разноцветных огней.- Накануне нового года у нас появляются требования с обращением пиротехнической продукции. Она бывает нескольких классов опасности. Мы говорим об обычной пиротехнической продукции: первого класса, это хлопушки и бенгальские огни, и вторая и третья степень опасности, это более серьезные фейерверки. Сейчас большой выбор в магазинах. Новые правила коснулись именно продажи, применения, хранения. Например, есть четкое требование, что каждый пиротехнический товар должен быть с инструкцией, где обязательно написан возрастной цензор, где может использоваться такой фейерверк, а именно, где его лучше запускать, какое расстояние должно быть до домов и сооружений, на каком расстоянии могут зрители стоять. Эта вся информация должна быть на упаковке. Также вся пиротехническая продукция должна быть сертифицирована. И производитель сам прописывает правила использования. Любую пиротехнику необходимо покупать в проверенных местах. Имеются в виду те магазины, которые работают круглый год, а не стихийно появляются под праздники. Бывает, торгуют с машин, на остановках, никто не даст гарантии, что такая пиротехника безопасно. Скорее всего, это контрафакт, без документы. Никто вам не скажет, как товар хранился и транспортировался.