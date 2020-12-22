Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая жалоба адвокатов Анатолия Быкова не получила удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Бизнесмен, политик и «авторитет», которому в числе прочего вменяют организацию убийства по найму, останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года. Такая мера пресечения была выбрана для него как для фигуранта по делу о расправе над бизнесменом Андреем Неколовым, произошедшей в 2005 году.

Между тем, напомним, 22 октября нынешнего года в суде было принято сенсационное решение о домашнем аресте для Быкова. Речь шла о другом деле – двойном убийстве бывших подручных «Петровича» - Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994-м году. В его заказе также подозревают бизнесмена.

Впрочем, покинуть СИЗО Быков не успел – туда подали автозак. К нему пришли силовики и задержали - на 48 часов. После чего доставили в другой следственный изолятор. Вскоре было принято решение оставить предпринимателя под арестом - по другим уголовным делам.

- 3 декабря 2020 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес постановление, которым продлил Быкову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2021 года, - поясняют в краевом суде. - Однако сегодня, 22 декабря, защита Быкова попросила суд вынести новое решение и отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как, по мнению адвокатов, «решение о применение меры пресечения в виде домашнего ареста реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении».

В итоге суд принял решение: в основном, оставить жалобу адвокатов Быкова без удовлетворения.

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