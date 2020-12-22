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Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 года

О чем ходатайствовали адвокаты?
Ася ЖУКОВА
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Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 года.

Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая жалоба адвокатов Анатолия Быкова не получила удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Бизнесмен, политик и «авторитет», которому в числе прочего вменяют организацию убийства по найму, останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года. Такая мера пресечения была выбрана для него как для фигуранта по делу о расправе над бизнесменом Андреем Неколовым, произошедшей в 2005 году.

Между тем, напомним, 22 октября нынешнего года в суде было принято сенсационное решение о домашнем аресте для Быкова. Речь шла о другом деле – двойном убийстве бывших подручных «Петровича» - Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994-м году. В его заказе также подозревают бизнесмена.

Впрочем, покинуть СИЗО Быков не успел – туда подали автозак. К нему пришли силовики и задержали - на 48 часов. После чего доставили в другой следственный изолятор. Вскоре было принято решение оставить предпринимателя под арестом - по другим уголовным делам.

- 3 декабря 2020 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес постановление, которым продлил Быкову меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2021 года, - поясняют в краевом суде. - Однако сегодня, 22 декабря, защита Быкова попросила суд вынести новое решение и отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как, по мнению адвокатов, «решение о применение меры пресечения в виде домашнего ареста реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении».

В итоге суд принял решение: в основном, оставить жалобу адвокатов Быкова без удовлетворения.

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