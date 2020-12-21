«Год нужно достойно проводить»: в Красноярске в салоне красоты елочку нарядили масками и перчатками

Какой год, такие и украшения Фото: Диана ИВАНОВА

2020 год принес с собой пандемию коронавируса. Проводить его все хотят достойно. Чтобы он забрал с собой всю свою атрибутику - медицинские маски, перчатки, средства дезинфекции. Именно поэтому многие вместе с привычными гирляндами и елочными игрушками используют для украшения новогодних елей все эти символичные вещи.

Медицинские маски еще долго будут с нами Фото: Диана ИВАНОВА

Вот и в красноярском салоне красоты «Нарцисс» тоже решили быть в тренде. Украсили свою зеленую красавицу разноцветными масками и перчатками. Посетители оценили такой ход. Каждый спешит сфотографироваться с елочкой – 2020.

Черные перчатки тоже неплохо смотрятся Фото: Диана ИВАНОВА

- В этом году главными нашими спутниками были маски и перчатки, поэтому коллектив нашего салона решил таким вот образом нарядить елочку, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Виталина, администратор салона. - Не протеста ради, а с юмором, чтобы повеселить посетителей и заодно напомнить, что каким бы ни был уходящий год, его нужно достойно проводить, и Новый год это в любом случае и ситуации - долгожданный праздник.

Разу уж год такой... Фото: Диана ИВАНОВА

Ранее мы уже писали, что на фабрике елочных игрушек выпустили шары в масках. Первая партия была небольшой. Хотели посмотреть, как отреагируют люди на это новшество. Приняли! И бросились раскупать себе и на подарки.

Получилась яркая фиолетовая "игрушка" Фото: Диана ИВАНОВА

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