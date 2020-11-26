«Отражение уходящего года»: маски надели на елочные шары

Новогодние шары из новой коллекции «Будьте здоровы»
Фото: Мария ЛЕНЦ
Традиционные снежинки, сугробы, елочки, или символы года – в общем-то, понятный набор для ежегодной росписи елочных шариков.
Ручная работа
Фото: Мария ЛЕНЦ
Но не на этот раз. На одной из старейших в России фабрик игрушек (появилась в 1929 году; ежегодно выпускает более 300 000 новогодних украшений, шары «Бирюсинки» уже традиционно украшают главную новогоднюю елку страны в Кремле) сейчас вручную расписывают необычные стеклянные шары – в масках.
Скоро эти шары будут висеть на новогодних елках
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Это и отражение уходящего года, и реалии следующего, и напоминание - чтобы люди следили за здоровьем, - образ новой коллекции создала художница Татьяна Пришедько.
Пока вручную расписана лишь небольшая партия стеклянных шаров
Фото: Мария ЛЕНЦ
Партия экспериментальная, всего пока планируется выпустить лимитированную коллекцию в 500 штук.
Кропотливая и творческая работа
Фото: Мария ЛЕНЦ
Потом посмотрят на спрос. Как отнесутся к необычным шарикам люди?
Шары уже упакованы в коробочки и готовы к продаже
Фото: Мария ЛЕНЦ
Или как к напоминанию о трудном 2020-м, о котором, наоборот, хотелось бы поскорее забыть; или наоборот, как к уникальному символу уникального времени, свидетелями которого все мы стали.
Партия экспериментальная
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пока покупатели говорят про новую коллекцию так: «Это отражение уходящего года».
Как отнесутся к необычным шарикам люди?
Фото: Мария ЛЕНЦ
Чем вам запомнится уходящий год?
Фото: Мария ЛЕНЦ
До Нового года осталось чуть больше месяца
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ручная работа
Фото: Мария ЛЕНЦ
Каждая мастерица вносит что-то свое в дизайн игрушки
Фото: Мария ЛЕНЦ