«Отражение уходящего года»: маски надели на елочные шары

Новогодние шары из новой коллекции «Будьте здоровы» Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционные снежинки, сугробы, елочки, или символы года – в общем-то, понятный набор для ежегодной росписи елочных шариков.

Ручная работа Фото: Мария ЛЕНЦ

Но не на этот раз. На одной из старейших в России фабрик игрушек (появилась в 1929 году; ежегодно выпускает более 300 000 новогодних украшений, шары «Бирюсинки» уже традиционно украшают главную новогоднюю елку страны в Кремле) сейчас вручную расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

Скоро эти шары будут висеть на новогодних елках Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это и отражение уходящего года, и реалии следующего, и напоминание - чтобы люди следили за здоровьем, - образ новой коллекции создала художница Татьяна Пришедько.

Пока вручную расписана лишь небольшая партия стеклянных шаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Партия экспериментальная, всего пока планируется выпустить лимитированную коллекцию в 500 штук.

Кропотливая и творческая работа Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом посмотрят на спрос. Как отнесутся к необычным шарикам люди?

Шары уже упакованы в коробочки и готовы к продаже Фото: Мария ЛЕНЦ

Или как к напоминанию о трудном 2020-м, о котором, наоборот, хотелось бы поскорее забыть; или наоборот, как к уникальному символу уникального времени, свидетелями которого все мы стали.

Партия экспериментальная Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока покупатели говорят про новую коллекцию так: «Это отражение уходящего года».

Как отнесутся к необычным шарикам люди? Фото: Мария ЛЕНЦ

Чем вам запомнится уходящий год? Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года осталось чуть больше месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Ручная работа Фото: Мария ЛЕНЦ