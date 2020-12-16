Енисейская Сибирь: места, которые стоит увидеть

Фото: visitsiberia.info

Одна река – одна история

Непроходимая тайга, удивительные Саяны, кристальный воздух… Здесь берет свое начало одна из величайших рек не только России, но и всей планеты - Енисей, который, с одной стороны, делит Сибирь на Западную и Восточную, а с другой - объединяет территорию по вертикали - с севера на юг.

Енисейская Сибирь - это три региона, расположенные по берегам могучей реки: Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Регионы объединяет не только географическая близость, но и общность истории, культуры, традиций, а также уникальный ландшафт и единственные в своем роде памятники природы, которые являются достоянием всех, кто живет в Енисейской Сибири. В Красноярском крае это уникальная Айдашинская пещера недалеко от Ачинска, где были обнаружены предметы быта древнего человека, кости животных, бронзовые изделия. Или Монастырское озеро в Енисейском районе края: из-за высокого содержания железа вода в озере красноватого оттенка. А в Хакасии - горная гряда Сундуки, где встречаются наскальные рисунки, или карстовая пещера Крест со стоянкой древних людей. Республика Тыва гордится своими озерами - памятниками природы: соленым Дус-Холь, живописным КараХоль, большим пресным Чагытай или ТореХоль с песчаными берегами.

Историческая связь Красноярского края, Хакасии и Тувы формировалась на протяжении столетий. Освоение земель, расположенных по берегам Енисея, началось несколько тысяч лет назад. На ранних этапах переселение шло с севера, а затем спускалось к югу, образовывая там поселения, о которых свидетельствуют различные археологические находки. Также с севера на юг шло хозяйственное и административное освоение территории Сибири.

Фото: visitsiberia.info

Позднее, в XVIII веке, появилась необходимость создавать на местах самостоятельные поселения. Переселенцы называли эту территорию по-разному: и Центральная Сибирь, и Средняя Сибирь. Но речь всегда шла об одном - об огромной территории в бассейне Енисея. Енисейская провинция - это первый прообраз административного и территориального освоения территории, на которой сейчас расположены регионы Енисейской Сибири.

Строим будущее вместе

Историческая связь регионов со временем только укрепляется. В настоящее время территориальный бренд «Енисейская Сибирь» создает новые традиции, которые формируют современный образ региона как внутри территории, так и за ее пределами. Сегодня перед регионами Енисейской Сибири стоит задача привлечения спортивных, социальных и деловых проектов. Так, в предстоящие годы планируется позиционирование бренда в рамках международного сотрудничества и масштабных мероприятий, которые пройдут в Красноярском крае: весной 2021 года - первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров и первенство мира по фристайлу и сноуборду, а также другие культурные и социально значимые мероприятия.

Путешествие в прошлое

Жители других регионов и зарубежных стран могут познакомиться с Енисейской Сибирью, посетив Красноярский край, республики Хакасию и Тыву: местным жителям есть что показать и чем привлечь гостей со всего мира. Путешественникам, которые хотят насладиться всей красотой Енисейской Сибири и разгадать загадки этих действительно прекрасных земель, здесь предложат побывать в самых интересных местах трех регионов и прикоснуться к их древней истории и уникальной культуре. Вы точно на время забудете о шумных мегаполисах и окажетесь в далеком прошлом, хоть и со всеми удобствами.

Тур «Из Красноярска к центру Азии»

Этот тур - уникальная возможность увидеть, как живет степной народ, и почувствовать себя настоящим кочевником, ощутить единение с природой и стать немного шаманом, познакомиться со староверами, узнать истории трех регионов и окунуться в древнерусский уклад. Во время путешествия вы погрузитесь в историю трех регионов - Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. А еще отправитесь в географический центр Азии столицу Тувы - Кызыл, восхититесь национальным колоритом хакасских и тувинских юрт и увидите сибирскую деревню такой, какой она была более 100 лет назад.

«Саянские просторы»

Еще одно путешествие по трем знаковым местам Сибири: Красноярскому краю, Туве и Хакасии. Каждый из них интересен по-своему, в каждом - своя история, богатая культура, уникальная природа. В этом туре вы отправитесь в пешие походы по горным тропам национального парка «Ергаки», познакомитесь со Спящим Саяном, исследуете знаменитые Красноярские Столбы, попробуете традиционную сибирскую, тувинскую и хакасскую кухни и познакомитесь с традициями и обычаями малых народов Сибири. Вы увидите не похожую ни на одну территорию России Республику Тыва, ее бескрайние космические пейзажи, соленые озера, по своим свойствам, не уступающие водам Мертвого моря.

Фото: visitsiberia.info

«Путешествие к староверам Каа-Хем»

Если вы хотите еще больше удалиться от цивилизации, насладиться природой и прислушаться к себе - этот тур для вас! Всего несколько часов пути по Туве - и степные пейзажи сменяются сосновыми лесами, а голые, продуваемые ветрами полупустыни, - бурными горными реками и целебными источниками. Истории трех регионов, переплетенные с легендами, голоса дикой природы, поражающие жителей шумных городов, энергетика культовых языческих мест и гармоничное спокойствие людей, живущих по древним канонам, - все это будет окружать вас во время путешествия в Верховье Каа-Хема (Малого Енисея). Вы увидите сибирскую деревню такой, какой она была более столетия назад, национальный колорит хакасских и тувинских жилищ - юрт, петроглифы и мегалиты, которым более 2000 лет, попробуете сибирские варенья и соленья, мясо марала и другие традиционные блюда сибирской кухни.

Подробную информацию о турах по Енисейской Сибири можно получить на сайте visitsiberia.info. Все, кто побывал в Енисейской Сибири, отмечают открытость ее жителей, которые всегда с большой радостью принимают гостей. Побывав в этих местах хотя бы раз, вы непременно захотите вернуться сюда снова!