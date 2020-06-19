2020-06-19T08:52:42+03:00
Утро на Енисее
Юлия СЫСОЕВААлександр СВОЕВСКИЙ

«Капитальный ремонт» на радио «Комсомольская правда-Красноярск»: сколько времени отводится на капительный ремонт лифтов и лифтового оборудования?

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Наталья Пастухова - пресс-секретарь регионального Фонда Капитального ремонта Красноярского края

«Капитальный ремонт» на радио «Комсомольская правда-Красноярск»: сколько времени отводится на капительный ремонт лифтов и лифтового оборудования?

00:00
00:00

Также в эфире: как капитальный ремонт может повлиять на стоимость квартир? Новые технологии при замене кровли.

Скачать передачу [mp3, 21.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 4:03 - 4:30

Утро на Енисее

Тема: «Капитальный ремонт» на радио «Комсомольская правда-Красноярск»: сколько времени отводится на капительный ремонт лифтов и лифтового оборудования?

В студии: Юлия СЫСОЕВА, Александр СВОЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Частные детские сады Красноярска получат субсидии из бюджета
В Красноярске строят долгожданную дорогу в Солнечном
В окрестностях Красноярска животные 32 раза попадали в ДТП
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Красноярске в больницу с коронавирусом попал студент из Сомали
В Красноярске на выходные отключат холодную воду в двух районах
Фоточас в День города!
Жительница Железногорска хотела приобрести бигля, а потеряла деньги
Под Красноярском на дивногорской трассе грузовик лег на бок
Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток ареста
В природном парке «Ергаки» установили дома для пернатых хищников
В Красноярске рестораторы обратились к губернатору
В Туве от коронавируса умер чиновник республиканского правительства
Все трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе в Красноярском крае продлили арест
Серийный педофил из Ачинска 23 раза надругался над пятью детьми
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку
Кафе для сусликов откроют на Татышеве
Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы