«Капитальный ремонт» на радио «Комсомольская правда-Красноярск»: сколько времени отводится на капительный ремонт лифтов и лифтового оборудования?
В гостях: Наталья Пастухова - пресс-секретарь регионального Фонда Капитального ремонта Красноярского края
«Капитальный ремонт» на радио «Комсомольская правда-Красноярск»: сколько времени отводится на капительный ремонт лифтов и лифтового оборудования?
Также в эфире: как капитальный ремонт может повлиять на стоимость квартир? Новые технологии при замене кровли.