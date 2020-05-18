Главврач Дивногорской «скорой», где СК проводит проверку, Виталий Денисов рассказал о выплатах врачам

18 Май 2020 2020-05-18T15:05:25+03:00

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Главврач Дивногорской «скорой» Виталий Денисов 00:00 00:00

Следственный комитет начал проверку информации в местных СМИ, о том, что сотрудникам «Скорой помощи» города Дивногорска, Красноярский край, не выплачивают положенные надбавки за работу с больными COVID -19. Кроме этого, коллектив пожаловался, что вынужден работать с риском для здоровья из-за грубых нарушений со стороны руководства больницы.

Ситуацию комментирует главный врач Дивногорской «скорой»: