Главврач Дивногорской «скорой», где СК проводит проверку, Виталий Денисов рассказал о выплатах врачам
В Красноярском крае медикам выплатили смешные суммы за работу с пациентами СOVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Главврач Дивногорской «скорой» Виталий Денисов
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Следственный комитет начал проверку информации в местных СМИ, о том, что сотрудникам «Скорой помощи» города Дивногорска, Красноярский край, не выплачивают положенные надбавки за работу с больными COVID -19. Кроме этого, коллектив пожаловался, что вынужден работать с риском для здоровья из-за грубых нарушений со стороны руководства больницы.
Ситуацию комментирует главный врач Дивногорской «скорой»: