Подробности подготовки школьника к теракту в Красноярске
СВУ, которые изготовил школьник. Фото: ФСБ
В ФСБ прокомментировали подготовку 14-летнего парня, который готовился устроить стрельбу в школе
Подробности подготовки школьника к теракту в Красноярске
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Оперативниками УФСБ были изъяты предположительно самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Подросток задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.