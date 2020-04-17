17 Апр 2020 2020-04-17T15:52:54+03:00

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Подробности подготовки школьника к теракту в Красноярске 00:00 00:00

Оперативниками УФСБ были изъяты предположительно самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Подросток задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.