16 Апр 2020 2020-04-16T17:24:39+03:00

Подросток готовил нападение на Красноярскую школу, его задержали сотрудники ФСБ: комментарий психолога 00:00 00:00

По одной из версий, школьника, который готовил терракт в Красноярске, не обижали в школе, дело в другом – его могли завербовать радикальные группировки через Интернет. Психологи говорят – подростки хотят быть самостоятельными, но на самом деле нуждаются в поддержке взрослых. Иногда, к сожалению, находит ее не у родителей. Комментирует Анна Иванова, психолог круглосуточной службы «телефона доверия» для подростков, Красноярск.