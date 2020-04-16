2020-04-16T17:24:39+03:00
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Оля ГНОЕВСКАЯ

Подросток готовил нападение на Красноярскую школу, его задержали сотрудники ФСБ: комментарий психолога

СВУ, которые изготовил школьник. Фото: ФСБСВУ, которые изготовил школьник. Фото: ФСБ

16 апреля 2020 года в Красноярске спецслужбы задержали 14-летнего парня, который готовил побоище в своей школе

Подросток готовил нападение на Красноярскую школу, его задержали сотрудники ФСБ: комментарий психолога

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По одной из версий, школьника, который готовил терракт в Красноярске, не обижали в школе, дело в другом – его могли завербовать радикальные группировки через Интернет. Психологи говорят – подростки хотят быть самостоятельными, но на самом деле нуждаются в поддержке взрослых. Иногда, к сожалению, находит ее не у родителей. Комментирует Анна Иванова, психолог круглосуточной службы «телефона доверия» для подростков, Красноярск.

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