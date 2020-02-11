Загородный отдых у подножия Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья
Как отдохнуть, расслабиться и одновременно поправить свое здоровье в загородном отеле, который находится на территории города?
Загородный отдых у подножья Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья. Часть 1
Загородный отдых у подножья Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья. Часть 2
А также: где находится единственная в Красноярском крае спелеокамера, и кому не повредит ее посетить? Что такое "система вертикального подводного вытяжения позвоночника", и какие программы лечения есть в Spa Отеле "Такмак"? Как поддержать здоровье и хорошее настроение наших родителей?
В гостях на наши вопросы отвечает Ольга Постнова, главный врач Spa Отеля "Такмак"
Так-мак.