Загородный отдых у подножия Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:49:46+03:00

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Загородный отдых у подножья Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья. Часть 1 00:00 00:00

Загородный отдых у подножья Торгашинского хребта: в гармонии с природой и пользой для здоровья. Часть 2 00:00 00:00

А также: где находится единственная в Красноярском крае спелеокамера, и кому не повредит ее посетить? Что такое "система вертикального подводного вытяжения позвоночника", и какие программы лечения есть в Spa Отеле "Такмак"? Как поддержать здоровье и хорошее настроение наших родителей?

В гостях на наши вопросы отвечает Ольга Постнова, главный врач Spa Отеля "Такмак"