2020-01-10T14:56:02+03:00
Тема дня - Красноярск

Что изменится для красноярцев в наступившем 2020 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Повышение пенсии и детских пособий, выплаты за онкологию, 3%-ная ипотека и отмена подоходного налога

Что изменится для красноярцев в наступившем 2020 году

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Наступил новый год, что изменится для жителей Красноярского края? Во-первых, увеличились размеры социальных выплат разным категориям населения – мамам, молодым семьям, пенсионерам. Во-вторых, приняты важные изменения и поправки в законодательстве, которые облегчат решение острых проблем. В третьих, продолжается переход на электронный документооборот. На радио «Комсомольская правда»-Красноярске обсудили изменения, которые ждут красноярцев с 1 января 2020 года.

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Тема дня - Красноярск

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В студии: Мария МИШКИНА, Ренат КАРИМУЛЛИН
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