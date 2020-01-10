10 Янв. 2020 2020-01-10T14:56:02+03:00

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Что изменится для красноярцев в наступившем 2020 году 00:00 00:00

Наступил новый год, что изменится для жителей Красноярского края? Во-первых, увеличились размеры социальных выплат разным категориям населения – мамам, молодым семьям, пенсионерам. Во-вторых, приняты важные изменения и поправки в законодательстве, которые облегчат решение острых проблем. В третьих, продолжается переход на электронный документооборот. На радио «Комсомольская правда»-Красноярске обсудили изменения, которые ждут красноярцев с 1 января 2020 года.