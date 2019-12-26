Почему на самом деле произошло крушение вертолета Ми-8 в Байките?
ЧП случилось 25 декабря
Почему на самом деле произошло крушение вертолета Ми-8 в Байките?
Вертолет компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку из-за того, что попал в снежный вихрь. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. После случившегося возбуждено уголовное дело – по признакам статьи «Нарушение эксплуатации воздушного судна». Проверку начала транспортная прокуратура.