2019-12-26T11:16:33+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

Почему на самом деле произошло крушение вертолета Ми-8 в Байките?

Из 16 человек при падении вертолета в Красноярском крае сильнее всех пострадал командир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.Из 16 человек при падении вертолета в Красноярском крае сильнее всех пострадал командир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

ЧП случилось 25 декабря

Почему на самом деле произошло крушение вертолета Ми-8 в Байките?

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Вертолет компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку из-за того, что попал в снежный вихрь. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. После случившегося возбуждено уголовное дело – по признакам статьи «Нарушение эксплуатации воздушного судна». Проверку начала транспортная прокуратура.

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В студии: Мария МИШКИНА, Ренат КАРИМУЛЛИН
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