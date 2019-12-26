СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-26T11:16:33+03:00

Из 16 человек при падении вертолета в Красноярском крае сильнее всех пострадал командир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

Почему на самом деле произошло крушение вертолета Ми-8 в Байките? 00:00 00:00

Вертолет компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку из-за того, что попал в снежный вихрь. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. После случившегося возбуждено уголовное дело – по признакам статьи «Нарушение эксплуатации воздушного судна». Проверку начала транспортная прокуратура.