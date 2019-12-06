В мэрии Красноярска назвали стоимость обработки дорог «Бионордом»
107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ
Вопрос о стоимости реагента депутаты задали при обсуждении проекта бюджета города на 2020 год
В мэрии Красноярска назвали стоимость обработки дорог «Бионордом»
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Напомним, с началом зимнего сезона красноярцы резко раскритиковали появление реагента на дорогах, назвав его использование причиной повреждений автомобилей, обуви и лап домашних животных. В соцсетях жители города распространяют петицию с требованием запретить «Бионорд».