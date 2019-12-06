2019-12-06T08:57:49+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В мэрии Красноярска назвали стоимость обработки дорог «Бионордом»

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Вопрос о стоимости реагента депутаты задали при обсуждении проекта бюджета города на 2020 год

В мэрии Красноярска назвали стоимость обработки дорог «Бионордом»

00:00
00:00

Напомним, с началом зимнего сезона красноярцы резко раскритиковали появление реагента на дорогах, назвав его использование причиной повреждений автомобилей, обуви и лап домашних животных. В соцсетях жители города распространяют петицию с требованием запретить «Бионорд».

Скачать передачу [mp3, 34.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Пьяная ходит, не говорит, когда остановка»: пассажир пообещал арестовать автобус в Красноярске
Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Красноярска в Москву
Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Красноярска в Москву
Суши не заказывали? Мошенники протестировали новую схему обмана в Хакасии
Фрилансеры и самозанятые в Красноярском крае начнут платить налог с нового года
Горсовет раскритиковал правила уборки перед многоэтажками и магазинами
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Водитель перекрыл дорогу пьяной женщине на «Тойоте» и сдал ее гаишникам
Обратились родственники. Участнице обороны Севастополя из Лесосибирска выплатят 10 000 рублей к Новому году
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Синоптики и спасатели предупредили о сильном ветре в Красноярске