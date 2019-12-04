2019-12-04T07:29:45+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Стали известны новые подробности по делу кафе "Кантри"

Горожане сильно возмущались по этому поводу: постройка занимает почти весь тротуар, людям приходится ходить совсем близко к проезжей части.Горожане сильно возмущались по этому поводу: постройка занимает почти весь тротуар, людям приходится ходить совсем близко к проезжей части.Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный районный суд Красноярска возобновил слушания

Стали известны новые подробности по делу кафе "Кантри"

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Ответчиками, напомним, выступают администрация Красноярска, департамент градостроительства, предприниматель Ольга Грималюк (ранее называвшаяся застройщиком объекта), «Региональная негосударственная экспертиза» и «НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект».

В качестве третьих лиц заявлены ГУ МЧС по краю, служба по контролю в области градостроительной деятельности края, служба строительного надзора и жилищного контроля и управление архитектуры администрации.

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