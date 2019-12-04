Стали известны новые подробности по делу кафе "Кантри"
Центральный районный суд Красноярска возобновил слушания
Стали известны новые подробности по делу кафе "Кантри"
Ответчиками, напомним, выступают администрация Красноярска, департамент градостроительства, предприниматель Ольга Грималюк (ранее называвшаяся застройщиком объекта), «Региональная негосударственная экспертиза» и «НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект».
В качестве третьих лиц заявлены ГУ МЧС по краю, служба по контролю в области градостроительной деятельности края, служба строительного надзора и жилищного контроля и управление архитектуры администрации.