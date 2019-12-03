2019-12-03T08:46:45+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В Ветлужанке снова вырубят лес

В Красноярске утвердили изменения в планировку жилого района «Агроуниверситет»В Красноярске утвердили изменения в планировку жилого района «Агроуниверситет»Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр утвердил проект застройки лесного массива на Плодово-ягодной станции

В Ветлужанке снова вырубят лес

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В Красноярске утвердили изменения в планировку жилого района «Агроуниверситет» - проект предполагает строительство жилого комплекса на месте лесного массива на Плодово-ягодной станции. Постановление подписал мэр Сергей Еремин.Речь идет о размещении нескольких многоквартирных домов– 5-8 этажей в районе заброшенного пионерлагеря «Салют» в Октябрьском районе. Площадь территории, где планируется начать строительство, составляет 11,8 га. Проект выполнен строительной компанией «Омега».

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