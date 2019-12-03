СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-03T08:46:45+03:00

В Ветлужанке снова вырубят лес 00:00 00:00

В Красноярске утвердили изменения в планировку жилого района «Агроуниверситет» - проект предполагает строительство жилого комплекса на месте лесного массива на Плодово-ягодной станции. Постановление подписал мэр Сергей Еремин.Речь идет о размещении нескольких многоквартирных домов– 5-8 этажей в районе заброшенного пионерлагеря «Салют» в Октябрьском районе. Площадь территории, где планируется начать строительство, составляет 11,8 га. Проект выполнен строительной компанией «Омега».