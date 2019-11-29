СЕГОДНЯ 05:56 2019-11-29T06:01:05+03:00

Когда вход на Столбы станет платным? 00:00 00:00

Глава Красноярского края Александр Усс выступил с просьбой сохранить бесплатный вход на Столбы. Такое обращение было направлено министру ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину.

Напомним, уже в декабре нынешнего года Столбы официально сменят статус. Были заповедником, станут национальным парком. Несколько раз поднимался вопрос, будет ли это означать, что вход в зеленую зону сделают платным. Однако никакого решения еще не принято.