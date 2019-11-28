2019-11-28T07:25:25+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Красноярцев обяжут убирать придомовые территории

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Накануне прошли публичные слушания, где обсудили новые поправки в правила благоустройства

Красноярцев обяжут убирать придомовые территории

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Красноярцы выказывают недовольство в соцсетях после прошедших слушаний, на которых обсуждали планируемые изменения в правила благоустройства территории.

Напомним, городские власти решили обязать жителей и предпринимателей убирать мусор не только на своих участках, но и на прилегающей территории.

Проект изменения правил обсудили на открытых общественных слушаниях 26 ноября. Горожане оказались недовольны как самой инициативой, так и организацией слушаний. Пришедших на мероприятие возмутил слишком маленький зал, а не попавшие на него раскритиковали время проведения слушаний – в самый разгар рабочего дня.

В мэрии дискуссию назвали «острой», пообещав по возможности учесть все предложения и пожелания. В основном же красноярцев интересовало, не придется ли собственникам квартир больше платить за уборку территории вокруг домов.

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