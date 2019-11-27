2019-11-27T06:49:00+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Как долго будет закрыт красноярский цирк?

Директор красноярского цирка Александр Рыжов рассказал, что вопрос о капитальном ремонте здания зашел еще в 2015 годуДиректор красноярского цирка Александр Рыжов рассказал, что вопрос о капитальном ремонте здания зашел еще в 2015 годуФото: Мария ЛЕНЦ

Здание закрывают на ремонт

Как долго будет закрыт красноярский цирк?

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На площади возле цирка появились рабочие – начали делать разметку под будущий забор. Рядом стройматериалы для него. Красноярцы заметили это и отреагировали: неужели ремонт цирка начинается? Несколько лет шли разговоры. Сначала откапиталить здание обещали к Универсиаде. Но спортивное событие прошло, а в цирке по-прежнему давали представления, до самого апреля этого года. Затем серые стены и потрепанная ветром старая афиша много месяцев наводили тоску. И вот теперь есть конкретика: работы начинаются. Нужно поставить пометку в календаре – ноябрь 2019 года.

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