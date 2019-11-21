Эксклюзивные подробности убийства Галины Миненко
Галина Миненко. Фото: соцсети.
В преступлении обвиняют её любовника, кинолога ГУФСИН
Эксклюзивные подробности убийства Галины Миненко
00:00
00:00
Возле колонии номер 7 под Красноярском организован стихийный мемориал в память о Галине Миненко. Напомним, 29-летняя женщина, мастер бьюти-индустрии, пропала 15 ноября, а спустя 4 дня ее тело нашли неподалеку от заброшенной воинской части. По подозрению в убийстве задержан близкий друг, любимый человек Галины. Им оказался 31-летний Никита Ж., кинолог ГУФСИН. В среду 20 ноября суд решил оставить его под арестом на время следствия. Обвиняемый не возразил ни слова.