2019-11-21T12:35:01+03:00
Только у нас - Красноярск

Эксклюзивные подробности убийства Галины Миненко

Галина Миненко. Фото: соцсети.Галина Миненко. Фото: соцсети.

В преступлении обвиняют её любовника, кинолога ГУФСИН

Эксклюзивные подробности убийства Галины Миненко

00:00
00:00

Возле колонии номер 7 под Красноярском организован стихийный мемориал в память о Галине Миненко. Напомним, 29-летняя женщина, мастер бьюти-индустрии, пропала 15 ноября, а спустя 4 дня ее тело нашли неподалеку от заброшенной воинской части. По подозрению в убийстве задержан близкий друг, любимый человек Галины. Им оказался 31-летний Никита Ж., кинолог ГУФСИН. В среду 20 ноября суд решил оставить его под арестом на время следствия. Обвиняемый не возразил ни слова.

Скачать передачу [mp3, 7.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24