СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-21T12:35:01+03:00

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Эксклюзивные подробности убийства Галины Миненко 00:00 00:00

Возле колонии номер 7 под Красноярском организован стихийный мемориал в память о Галине Миненко. Напомним, 29-летняя женщина, мастер бьюти-индустрии, пропала 15 ноября, а спустя 4 дня ее тело нашли неподалеку от заброшенной воинской части. По подозрению в убийстве задержан близкий друг, любимый человек Галины. Им оказался 31-летний Никита Ж., кинолог ГУФСИН. В среду 20 ноября суд решил оставить его под арестом на время следствия. Обвиняемый не возразил ни слова.