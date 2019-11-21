2019-11-21T07:59:19+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В Красноярске кинолога ГУФСИН, убившего любовницу, суд отправил в СИЗО

Судья отправила Журавлева на два месяца в СИЗОСудья отправила Журавлева на два месяца в СИЗОФото: Мария ЛЕНЦ

Он признался в убийстве 29-летней Галины Миненко

В Красноярске кинолога ГУФСИН, убившего любовницу, суд отправил в СИЗО

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На время следствия суд отправил под арест 31-летнего кинолога ИК-7 Никиту Журавлева. Напомним, он признался в убийстве 29-летней Галины Миненко. Пропала девушка 15 ноября, когда отправилась на своей машине в село Арейское Красноярского края – здесь находится колония, в которой служил Никита. С ним у нее был многолетний роман: 11 лет девушка его любила, два последних года они встречались. Летом, во время непродолжительной ссоры с Галиной, Никита женился на другой. Но роман возобновился. И девушка, со слов близких, собиралась пообщаться с женой возлюбленного

Тело Галины Миненко нашли спустя четыре дня после пропажи в заброшенной военной части неподалеку от станции Кача. Убийца нанес ей несколько сильнейших ударов арматурой, а потом присыпал мусором. Оперативникам он показал место преступления.

Никита Журавлев, по признанию подруг убитой девушки, для нее был своеобразным идеалом мужчины. Высокий, плечисты, темноволосый – по-мужски, действительно, довольно привлекательный. Немудрено, что у девушек имел успех. Однако в суде Журавлев все больше смотрел в пол или вникуда. Под глазами черные круги... К слову, процесс открытый, но поддержать Журавлева никто из близких не пришел.

- С учетом того, что подозреваемый пытался скрыть преступление, может предпринять меры к тому, чтобы скрыться, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста, - говорит следователь.

Примечательно, что ни сам Журавлев, ни его защитник не противятся. Хотя могли бы попробовать добиться домашнего ареста. Ведь с места работы ему дали хорошую характеристику: «Коммуникабелен, хорошо владеет табельным оружием, с коллегами поддерживает хорошие отношения». Характеристику дали хорошую, но уволили приказом от 19 ноября. Как раз после задержания. Обвинитель поддержала требования следователя.

В итоге, судья отправила Журавлева на два месяца в СИЗО

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