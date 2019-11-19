Когда в Красноярске введут безлимитные проездные?
Мэр Красноярска утвердил программу развития перевозок общественным транспортом на предстоящую трёхлетку
Когда в Красноярске введут безлимитные проездные?
Безлимитные проездные планировали внедрить ещё два года назад, данная цель была также прописана в муниципальной программе пассажирских перевозок на 2018−2020 годы.
Возможность оплатить проезд при помощи безналичного расчета сейчас действует на всех муниципальных маршрутах и 10 небольших перевозчиков. Более крупные перевозчики уверяют, что им такой вариант оплаты невыгоден.