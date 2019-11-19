2019-11-19T06:55:22+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Когда в Красноярске введут безлимитные проездные?

Насколько возможны безлимитные проездные в условиях нынешнего тарифа?Насколько возможны безлимитные проездные в условиях нынешнего тарифа?Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска утвердил программу развития перевозок общественным транспортом на предстоящую трёхлетку

Когда в Красноярске введут безлимитные проездные?

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Безлимитные проездные планировали внедрить ещё два года назад, данная цель была также прописана в муниципальной программе пассажирских перевозок на 2018−2020 годы.

Возможность оплатить проезд при помощи безналичного расчета сейчас действует на всех муниципальных маршрутах и 10 небольших перевозчиков. Более крупные перевозчики уверяют, что им такой вариант оплаты невыгоден.

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