14 Нояб. 10:02 2019-11-15T10:03:32+03:00

Поджигатели здания администрации Красноярска предстанут перед судом 00:00 00:00

На камеру уличного наблюдения, установленную на здании, попали два человека. Один только промелькнул, остался за кадром. Другой достал из сумки две бутылки с коктейлем Молотова, поджег и швырнул в стену. Затем оба убежали в сторону Енисея. Видео опубликовал канал «Baza».

Вскоре подозреваемых задержали. Оказалось, это двое парней 25 и 27 лет. Против них возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и «Хулиганство». Оба пошли под арест. Кроме того, одному понадобилась судебно-психиатрическая экспертиза.

Сейчас расследование дела завершено. Его материалы направлены в Центральный районный суд. Если вина обвиняемых будет доказана, сроки могут быть достаточно серьезными.