2019-11-15T10:03:32+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Поджигатели здания администрации Красноярска предстанут перед судом

Закидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд. Фото: стоп-кадр BazaЗакидавшие коктейлями Молотова мэрию Красноярска пошли под суд. Фото: стоп-кадр Baza

Все случилось в ночь со 2 на 3 марта

Поджигатели здания администрации Красноярска предстанут перед судом

00:00
00:00

На камеру уличного наблюдения, установленную на здании, попали два человека. Один только промелькнул, остался за кадром. Другой достал из сумки две бутылки с коктейлем Молотова, поджег и швырнул в стену. Затем оба убежали в сторону Енисея. Видео опубликовал канал «Baza».

Вскоре подозреваемых задержали. Оказалось, это двое парней 25 и 27 лет. Против них возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и «Хулиганство». Оба пошли под арест. Кроме того, одному понадобилась судебно-психиатрическая экспертиза.

Сейчас расследование дела завершено. Его материалы направлены в Центральный районный суд. Если вина обвиняемых будет доказана, сроки могут быть достаточно серьезными.

Скачать передачу [mp3, 33.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила