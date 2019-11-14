СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-14T09:12:28+03:00

В Красноярске могут открыть муниципальную службу отлова собак 00:00 00:00

Депутаты горсовета считают, что зоозащитные организации, которые получили муниципальный контракт на отлов собак, с задачами не справляются. Муниципальная служба, по их мнению, справилась бы лучше. Более того, речь идет сейчас и о создании муниципального приюта, где бездомных животных будут содержать пожизненно. На стаи, между тем, продолжают поступать жалобы - Пашенный, Черемушки, Солнечный, Академгородок. К слову, при этом многие «сердобольные» горожане продолжают прикармливать бездомных собак