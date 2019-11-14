В Красноярске могут открыть муниципальную службу отлова собак
Депутаты горсовета всерьез обсуждают эту инициативу
В Красноярске могут открыть муниципальную службу отлова собак
Депутаты горсовета считают, что зоозащитные организации, которые получили муниципальный контракт на отлов собак, с задачами не справляются. Муниципальная служба, по их мнению, справилась бы лучше. Более того, речь идет сейчас и о создании муниципального приюта, где бездомных животных будут содержать пожизненно. На стаи, между тем, продолжают поступать жалобы - Пашенный, Черемушки, Солнечный, Академгородок. К слову, при этом многие «сердобольные» горожане продолжают прикармливать бездомных собак