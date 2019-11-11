11 Нояб. 06:18 2019-11-11T06:22:55+03:00

В Красноярском крае с 2020 года Фонд социального страхования будет осуществлять прямые платежи 00:00 00:00

Что такое "прямые платежи", и кого они могут коснуться? С чем связаны подобные изменения в работе Фонда? В гостях радио "Комсомольская правда" Сергей Москвин - управляющий красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, а также его заместитель - Олег Щербо