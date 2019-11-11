В Красноярском крае с 2020 года Фонд социального страхования будет осуществлять прямые платежи
107,1 FMФото: ИВАНОВА Диана
Изменения вступят в силу с 1 июля
В Красноярском крае с 2020 года Фонд социального страхования будет осуществлять прямые платежи
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Что такое "прямые платежи", и кого они могут коснуться? С чем связаны подобные изменения в работе Фонда? В гостях радио "Комсомольская правда" Сергей Москвин - управляющий красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, а также его заместитель - Олег Щербо