2019-11-11T06:22:55+03:00
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Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

В Красноярском крае с 2020 года Фонд социального страхования будет осуществлять прямые платежи

107,1 FM107,1 FMФото: ИВАНОВА Диана

Изменения вступят в силу с 1 июля

В Красноярском крае с 2020 года Фонд социального страхования будет осуществлять прямые платежи

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Что такое "прямые платежи", и кого они могут коснуться? С чем связаны подобные изменения в работе Фонда? В гостях радио "Комсомольская правда" Сергей Москвин - управляющий красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, а также его заместитель - Олег Щербо

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