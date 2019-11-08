2019-11-08T06:50:55+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Зачем на самом деле в Ветлужанке вырубили лес?

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Уничтожение деревьев обещают компенсировать высадкой крупномеров

Зачем на самом деле в Ветлужанке вырубили лес?

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В Красноярске на ул. Елены Стасовой вырубили сосны под строительство детсада. Уничтожение деревьев обещают компенсировать высадкой крупномеров.

Работы ведет компания «Культбытстрой», возводящая рядом жилой комплекс «Лесной массив». По договору о комплексном освоении территории застройщик обязан разместить здесь детсад на 270 мест.

Как пояснили в мэрии, деревья снесли, так как в районе Агроуниверситета «существует острый дефицит земельных участков, принадлежащих муниципалитету». К тому же большинство из них занято зелеными насаждениями.

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