Зачем на самом деле в Ветлужанке вырубили лес?
Уничтожение деревьев обещают компенсировать высадкой крупномеров
Зачем на самом деле в Ветлужанке вырубили лес?
В Красноярске на ул. Елены Стасовой вырубили сосны под строительство детсада. Уничтожение деревьев обещают компенсировать высадкой крупномеров.
Работы ведет компания «Культбытстрой», возводящая рядом жилой комплекс «Лесной массив». По договору о комплексном освоении территории застройщик обязан разместить здесь детсад на 270 мест.
Как пояснили в мэрии, деревья снесли, так как в районе Агроуниверситета «существует острый дефицит земельных участков, принадлежащих муниципалитету». К тому же большинство из них занято зелеными насаждениями.