2019-11-07T06:46:07+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В Красноярск могут вернуть вытрезвители

Вытрезвители закрылись по всей стране в 2011 г.Вытрезвители закрылись по всей стране в 2011 г.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Накануне Госдума одобрила соответствующий законопроект

В Красноярск могут вернуть вытрезвители

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Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 5 ноября, приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Напомним, в мае 2019 г. сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Он предполагает, что полиция сможет доставлять пьяных не только в больницу, но и в специальные учреждения.

В сентябре комиссия правительства по законопроектной деятельности с замечаниями одобрила проект федерального закона о создании вытрезвителей в регионах.

В документе было сказано, что инициативу поддержали, но необходимо уточнить правовой статус спецучрежджений и правовые основания для направления и содержания в них нетрезвых людей, а также определить оказываемые там виды помощи. Кроме того, следует прописать источники и порядок расходования средств.

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