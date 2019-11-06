СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-06T09:19:56+03:00

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Что за проверка идет в Красноярске, и почему именно КрАЗ? 00:00 00:00

В гостях:

Закондырин А.Е. - заместитель председателя Общественного Совета при Минприроды РФ (руководитель общественной проверки);

Корякин С.В. - руководитель рабочей группы «Технологии и экологические мероприятия» комиссии по общественному контролю за реализацией национального проекта «Экология», член ОС при Минприроды РФ (секретарь общественной проверки);

Что такое Общественный совет при Минприроды и чем он занимается? Что такое наилучшие доступные технологии? Эти и другие вопросы обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" на 107,1 FM