Что за проверка идет в Красноярске, и почему именно КрАЗ?
Фото: КрАЗ
Промышленность России вступила в период глобального изменения природоохранного законодательства.
Что за проверка идет в Красноярске, и почему именно КрАЗ?
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В гостях:
Закондырин А.Е. - заместитель председателя Общественного Совета при Минприроды РФ (руководитель общественной проверки);
Корякин С.В. - руководитель рабочей группы «Технологии и экологические мероприятия» комиссии по общественному контролю за реализацией национального проекта «Экология», член ОС при Минприроды РФ (секретарь общественной проверки);
Что такое Общественный совет при Минприроды и чем он занимается? Что такое наилучшие доступные технологии? Эти и другие вопросы обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" на 107,1 FM