2019-10-25T08:59:26+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

В Красноярске снова собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в красноярском электротранспорте могут сравнять с ценой билета в автобусахСтоимость проезда в красноярском электротранспорте могут сравнять с ценой билета в автобусахФото: Мария ЛЕНЦ

Правда теперь речь идёт об электротрансопрте

В Красноярске снова собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

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23 октября депутаты красноярского Горсовета обсуждали муниципальную программу перевозок на 2020-2022 гг. На заседании, помимо вопросов развития общественного транспорта и доступности перевозок, якобы утвердили повышение тарифов на проезд в электротранспорте с 2020 г., об этом сообщил ряд местных СМИ.

Однако «ТВК Красноярск» связались с депутатом красноярского городского Совета Вячеславом Дюковым. Он рассказал, что повышение тарифов действительно возможно в перспективе, и такие обсуждения уже полгода ведутся в министерстве тарифной политики края, однако Горсовет никакого отношения к повышению стоимости проезда не имеет – это исключительные полномочия краевых властей.

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