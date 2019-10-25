СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-25T08:59:26+03:00

Стоимость проезда в красноярском электротранспорте могут сравнять с ценой билета в автобусах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске снова собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте 00:00 00:00

23 октября депутаты красноярского Горсовета обсуждали муниципальную программу перевозок на 2020-2022 гг. На заседании, помимо вопросов развития общественного транспорта и доступности перевозок, якобы утвердили повышение тарифов на проезд в электротранспорте с 2020 г., об этом сообщил ряд местных СМИ.

Однако «ТВК Красноярск» связались с депутатом красноярского городского Совета Вячеславом Дюковым. Он рассказал, что повышение тарифов действительно возможно в перспективе, и такие обсуждения уже полгода ведутся в министерстве тарифной политики края, однако Горсовет никакого отношения к повышению стоимости проезда не имеет – это исключительные полномочия краевых властей.