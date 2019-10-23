2019-10-24T06:50:06+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Красноярские автобусы будут ездить быстрее

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В следующем году красноярские автобусы увеличат скорость своего движения, а интервал ожидания транспорта для пассажиров сократится

Красноярские автобусы будут ездить быстрее

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Соответствующие изменения в программу пассажирских перевозок на предстоящую трёхлетку утвердил Горсовет.

В частности, средняя скорость движения увеличится до 20,7 км/ч. Доля остановок, оснащенных маршрутными указателями, вырастет до 99%. Кроме того, в рамках реализации программы уже в 2020 году на правом берегу планируется запустить скоростной трамвай. Также власти хотят закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев

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