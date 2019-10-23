Красноярские автобусы будут ездить быстрее
В следующем году красноярские автобусы увеличат скорость своего движения, а интервал ожидания транспорта для пассажиров сократится
Красноярские автобусы будут ездить быстрее
Соответствующие изменения в программу пассажирских перевозок на предстоящую трёхлетку утвердил Горсовет.
В частности, средняя скорость движения увеличится до 20,7 км/ч. Доля остановок, оснащенных маршрутными указателями, вырастет до 99%. Кроме того, в рамках реализации программы уже в 2020 году на правом берегу планируется запустить скоростной трамвай. Также власти хотят закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев