Павел Ростовцев рассказал об особенностях проведения турнира на призы Бувайсара Сайтиева в этом году
Турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона проводится в Красноярске с 2005 года
Павел Ростовцев рассказал об особенностях проведения турнира на призы Бувайсара Сайтиева в этом году
Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев в эфире радио КП. О своём назначении, чемпионате России по фигурному катанию и о предстоящем турнире по вольной борьбе, который будет проходить в краевом центре с 26 по 27 октября