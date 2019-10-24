2019-10-24T11:04:58+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНАлексей ВЕРБИЦКИЙ

Павел Ростовцев рассказал об особенностях проведения турнира на призы Бувайсара Сайтиева в этом году

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона проводится в Красноярске с 2005 года

Павел Ростовцев рассказал об особенностях проведения турнира на призы Бувайсара Сайтиева в этом году

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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев в эфире радио КП. О своём назначении, чемпионате России по фигурному катанию и о предстоящем турнире по вольной борьбе, который будет проходить в краевом центре с 26 по 27 октября

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