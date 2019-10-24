СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-24T11:04:58+03:00

Павел Ростовцев рассказал об особенностях проведения турнира на призы Бувайсара Сайтиева в этом году 00:00 00:00

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев в эфире радио КП. О своём назначении, чемпионате России по фигурному катанию и о предстоящем турнире по вольной борьбе, который будет проходить в краевом центре с 26 по 27 октября