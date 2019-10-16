СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-16T11:07:36+03:00

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Почему драка случилась 15 октября, а суд по мере пресечения проходит только спустя месяц, а до этого подозреваемые оставались на свободе? 00:00 00:00

В суде Советского района Красноярска в среду, 16 октября, избирают меру пресечения для 24-летнего Сергея Шмелевв и 29-летнего Андрея Шилова. Они - фигуранты громкого дела об убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.