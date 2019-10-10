2019-10-12T14:34:00+03:00
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В Красноярск на фестиваль «Айседора» приедут лучшие танцоры мира

16-21 октября 2019 года на сцене Красноярского музыкального театра пройдет XIX Международный фестиваль современного танца «Айседора»

Фестиваль «Айседора» в Красноярске

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На одну неделю Красноярск станет главной площадкой в области современной хореографии.

На сцену выйдут коллективы из России, США, Франции, Индии и каждый желающий сможет познакомиться с лучшими танцевальными спектаклями мира. Фестиваль современной хореографии «Айседора» проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова. К слову, это единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока, потому у площадки есть и образовательная миссия. Ведущие хореографы России, Европы и США, лучшие педагоги из разных уголков мира поделятся своими профессиональными знаниями с хореографами, танцорами, со всеми, кто любит современную хореографию.

О предстоящем собитии в эфире Радио "Комсомольская правда" мы пообщались с директором Международного фестиваля современной хореографии, председателем КРОО «Здоровое общество» Еленой Слободчиковой.

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