В Красноярск на фестиваль «Айседора» приедут лучшие танцоры мира

10 Окт. 05:15 2019-10-12T14:34:00+03:00

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Фестиваль «Айседора» в Красноярске 00:00 00:00

На одну неделю Красноярск станет главной площадкой в области современной хореографии.

На сцену выйдут коллективы из России, США, Франции, Индии и каждый желающий сможет познакомиться с лучшими танцевальными спектаклями мира. Фестиваль современной хореографии «Айседора» проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова. К слову, это единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока, потому у площадки есть и образовательная миссия. Ведущие хореографы России, Европы и США, лучшие педагоги из разных уголков мира поделятся своими профессиональными знаниями с хореографами, танцорами, со всеми, кто любит современную хореографию.

О предстоящем собитии в эфире Радио "Комсомольская правда" мы пообщались с директором Международного фестиваля современной хореографии, председателем КРОО «Здоровое общество» Еленой Слободчиковой.