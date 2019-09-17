17 Сент. 06:41 2019-09-17T06:43:37+03:00

Погибшие при пожаре в Красноярске прокурор и его семья не смогли открыть дверь. Фото: сайт прокуратуры, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за чего на самом деле погибла семья прокурора Лесосибирска? 00:00 00:00

Обычная пятиэтажка на Гусарова,23 в Красноярске. Глубокой ночью 16 сентября здесь случился пожар, в котором в одночасье погибли две семьи – четверо взрослых и четверо детей. В районе третьего этажа зияет обожженный провал, - квартира, где находились люди, выгорела полностью, соседние окна закоптило. Казалось бы, пламя должно было переполошить весь дом. Но… соседи в один голос говорят: «Ничего не слышали, - ни хлопков, ни запаха». В огне погибла семья прокурора Лесосибирска Василия Федорцова, - жена, двое сыновей. Федорцов вместе с ними накануне вернулся с моря. По дороге в Лесосибирск решили заночевать у сестры, - перевести дух после полета, рассказать об отдыхе