Каким будет метро в Красноярске?
Проектировщик красноярского метро – АО «КрасноярскТИСИЗ» – предложил красноярцам присылать свои пожелания по облику будущих станций
Каким будет метро в Красноярске?
Напомним, что 9 сентября с компанией был подписан контракт на корректировку проектной документации по строительству метрополитена в Красноярске стоимостью в 954 млн рублей. Работы необходимо завершить к 20 декабря 2019 года.
В «Красноярск-ТИСИЗ» заявили, что в течение сентября и октября готовы принимать предложения от жителей Красноярска о том, какими бы они хотели видеть станции будущего метро