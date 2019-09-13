СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-13T07:42:05+03:00

Каким будет метро в Красноярске? 00:00 00:00

Напомним, что 9 сентября с компанией был подписан контракт на корректировку проектной документации по строительству метрополитена в Красноярске стоимостью в 954 млн рублей. Работы необходимо завершить к 20 декабря 2019 года.

В «Красноярск-ТИСИЗ» заявили, что в течение сентября и октября готовы принимать предложения от жителей Красноярска о том, какими бы они хотели видеть станции будущего метро