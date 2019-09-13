2019-09-13T07:42:05+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Каким будет метро в Красноярске?

Мнения горожан обещают учесть при корректировке проектаМнения горожан обещают учесть при корректировке проектаФото: Мария ЛЕНЦ

Проектировщик красноярского метро – АО «КрасноярскТИСИЗ» – предложил красноярцам присылать свои пожелания по облику будущих станций

Каким будет метро в Красноярске?

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Напомним, что 9 сентября с компанией был подписан контракт на корректировку проектной документации по строительству метрополитена в Красноярске стоимостью в 954 млн рублей. Работы необходимо завершить к 20 декабря 2019 года.

В «Красноярск-ТИСИЗ» заявили, что в течение сентября и октября готовы принимать предложения от жителей Красноярска о том, какими бы они хотели видеть станции будущего метро

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