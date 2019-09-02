2019-09-02T11:07:10+03:00
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Ренат КАРИМУЛЛИН

Что позволит снизить влияние вредных выбросов на окружающую среду в Красноярске?

Как участие в национальном проекте «Экология» скажется на экологической ситуации Красноярска?Как участие в национальном проекте «Экология» скажется на экологической ситуации Красноярска?Фото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Ольга Двинянина - начальник отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов выбросов «НИИ Атмосфера»

Что позволит снизить влияние вредных выбросов на окружающую среду в Красноярске? Часть1.

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Что позволит снизить влияние вредных выбросов на окружающую среду в Красноярске? Часть 2.

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