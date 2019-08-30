2019-08-30T06:22:32+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

Из-за чего на самом деле погибла в Турции красноярская модель?

Победительница конкурсов красоты из Красноярска трагически погибла в Турции. Фото: Юлия ВОРОНОВАПобедительница конкурсов красоты из Красноярска трагически погибла в Турции. Фото: Юлия ВОРОНОВА

Медики прокомментировали, могли ли красноярку Соню Ланшакову намеренно погубить ради изъятия органов

Из-за чего на самом деле погибла в Турции красноярская модель?

00:00
00:00

16-летняя Соня Ланшакова - известная модель из Красноярска. Синие глаза, каштановые волосы. Съемки для глянца и рекламы, победы в конкурсах красоты. В 2017-м году популярный глянец «Модный дом» включил ее в двадцатку самых красивых моделей страны: «ослепительная красавица с международной славой. Ни один кастинг для съемок в детском глянце или рекламе не проходит без ее участия. В багаже русской красавицы проекты с различными брендами и контракт с одним из ведущих агентств «DIOS models», и ничто не помешает дальнейшему успеху прелестной модели...

Увы. На отдыхе в Турции Соня умерла на глазах своей семьи. Когда ее тело доставили в Красноярск, близкие были в шоке: оказалось, там не хватало внутренних органов. Журналистам они заявили, что ребенка могли намеренно погубить ради них.

Скачать передачу [mp3, 33.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай
В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток
Двоим красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице
Сетчатые клетки с камнями установили на бульваре Менжинского в Красноярске
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
В новый учебный год с подарками от «Комсомольской правды»
Рассказываем, каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен
«Выглядит, как Бангладеш»: красноярскую пивную сеть уличили в порче фасада здания
Под Красноярском у купающихся родителей угнали машину со спящим ребенком
Мэрия Ачинска ищет сотрудников на оклады в 30-40 тысяч рублей
Пешеходный переход слишком далеко: в Красноярске сбили ребенка, перебегавшего улицу
Развалившийся на части гарнитур разорил красноярского предпринимателя на полмиллиона рублей
Это что за зверь? Красноярка обнаружила в колбасе странную личинку
Почему развитие экономики Красноярского края будет связано с Таймыром
Грабли есть? Красноярцев попросили оставить на кладбище Бадалык свой инвентарь
Красноярка придумала, как вернуть деньги от обманувшего ее мошенника
Сильная жара, туман и грозы: в Красноярском крае испортится погода
Под Красноярском заметили плывущий по Енисею труп
Красноярцев приглашают на спектакль «Путешествие Кролика Эдварда»
В Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступления
В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
В Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова
Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска
В Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по прописке
ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири
С 1 сентября Красноярская железная дорога вводит 50% скидку для студентов и школьников
Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре