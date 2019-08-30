СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-30T06:22:32+03:00

Из-за чего на самом деле погибла в Турции красноярская модель? 00:00 00:00

16-летняя Соня Ланшакова - известная модель из Красноярска. Синие глаза, каштановые волосы. Съемки для глянца и рекламы, победы в конкурсах красоты. В 2017-м году популярный глянец «Модный дом» включил ее в двадцатку самых красивых моделей страны: «ослепительная красавица с международной славой. Ни один кастинг для съемок в детском глянце или рекламе не проходит без ее участия. В багаже русской красавицы проекты с различными брендами и контракт с одним из ведущих агентств «DIOS models», и ничто не помешает дальнейшему успеху прелестной модели...

Увы. На отдыхе в Турции Соня умерла на глазах своей семьи. Когда ее тело доставили в Красноярск, близкие были в шоке: оказалось, там не хватало внутренних органов. Журналистам они заявили, что ребенка могли намеренно погубить ради них.