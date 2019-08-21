«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей
«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ, личный архив Татьяны ЗабрыгинойФото: Алексей БУЛАТОВ
Татьяна Забрыгина, учитель летчика-героя Дамира Юсупова, преподает историю и обществознание
«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей
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