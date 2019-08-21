2019-08-21T07:45:49+03:00
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«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей

«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ, личный архив Татьяны Забрыгиной«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей Фото: Алексей БУЛАТОВ, личный архив Татьяны ЗабрыгинойФото: Алексей БУЛАТОВ

Татьяна Забрыгина, учитель летчика-героя Дамира Юсупова, преподает историю и обществознание

«Он объяснил мне, почему самолет сразу не падает»: летчик-герой Дамир Юсупов пообщался со школьной учительницей

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